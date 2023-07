Virtus Francavilla, è addio con Riccardo Idda: risoluzione consensuale del contratto

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla saluta Riccardo Idda. Il difensore centrale classe 1988 ha risolto consensualmente il proprio contratto con la società biancazzurra, ed ora per lui all'orizzonte c'è un'avventura alla Torres.

Idda chiude la sua seconda esperienza nella Città degli Imperiali dopo due stagioni, nelle quali ha racimolato 72 presenze e una rete. "Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con Riccardo Idda -si legge nel comunicato pubblicato dal club- La società desidera ringraziare Riccardo per il lavoro svolto e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".