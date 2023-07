Virtus Francavilla, vicino l'arrivo di Arensi Rota: all'Alessandria andrà Elimelech Enyan

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Dopo aver chiuso per l'arrivo dal Parma dell'attaccante Gabriele Artistico, la Virtus Francavilla è vicina ad accogliere un rinforzo per la fascia destra: si tratta del terzno Arensi Rota, classe 1995 di proprietà dell'Alessandria.

Il calciatore greco approderà in Puglia nell'ambito di uno scambio che vedrà Elimelech Enyan compiere il percorso inverso; il terzino sinistro classe 2001 si appresta a lasciare nuovamente (stavolta a titolo definitivo) la Città degli Imperiali dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione all'Aquila Montevarchi. Rota, nel campionato 2022/2023, ha totalizzato 41 presenze tra regular season, playout e Coppa Italia. Proficua la sua esperienza, dal 2017 al 2020, al Monopoli, con 100 presenze a referto. Dal 2020 al 2022 ha giocato per la Carrarese (35 presenze).

Rota si aggiungerà alla batteria degli esterni che avrà come altro volto nuovo, per la corsia mancina, il classe 1998 Simone Nicoli, per cui si attende soltanto l'annuncio ufficiale.