Serie C, le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Crotone

Serie C Girone C

Virtus Francavilla all'esame Crotone, con la voglia di stupire e di muovere per la prima volta la classifica in questa stagione. Stasera, alla Nuovarredo Arena (ore 20:45, i biancazzurri affronteranno un'altra gara non semplice dopo quelle, entrambe perse per 1-0, contro Picerno e Benevento; portare punti a casa darebbe alla squadra entusiasmo e permetterebbe di affrontare l'infrasettimanale a Foggia con maggiore tranquillità. Nello scorso precedente nella Città degli Imperiali, il primo tra i professionisti, una buona Virtus fu sconfitta per 2-1.

Alberto Villa punterà ancora sul 3-5-2. Non cambia la difesa: Forte in porta, protetto dal trio in retroguardia formato da Accardi, Gavazzi e Monteaugudo; sulla corsia destra dovrebbe essere confermato Carella, sul versante opposto invece è pronto Nicoli. In mediana possibile l'impiego di Biondi dal primo minuto, al fianco di Fornito come playmaker e uno tra Di Marco e Macca. Altra sorpresa eventuale anche per quanto riguarda l'attacco, con Giovinco che potrebbe essere preferito a Polidori per affiancare Artistico.

4-2-3-1 per la formazione guidata da Lamberto Zauli. Dini tra i pali, Leo e Giron come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra), mentre Loiacono e Gigliotti presidieranno il cuore della difesa. A protezione della retroguardia ci saranno Petriccione e Felippe, D'Errico agirà come trequartista coadiuvato dagli esterni D'Ursi e Tribuzzi. Tuminello unica punta.

Virtus Francavilla-Crotone, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Di Marco, Fornito, Biondi, Nicoli; Giovinco, Artistico. All. Villa.

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe; D'Urso,D'Errico, Tribuzzi; Tuminello. All.Zauli.