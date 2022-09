Virtus Francavilla, gli impegni di settembre: spicca il derby col Foggia alla terza giornata

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Ci siamo: il campionato di Serie C è pronto a partire dopo che lo scorso 25 agosto il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Campobasso e Teramo. La Virtus Francavilla è pronta ad approcciare la nuova stagione con la voglia di ottenere un buon piazzamento per i playoff: l'intenzione è quella di partire forte, soprattutto in un mese di settembre che si preannuncia intenso.

Domenica 4 settembre ci sarà l'esordio stagionale allo stadio Liguori, contro la Turris, mentre a seguire ci sarà la prima gara alla Nuovarredo Arena l'11 settembre, quando arriverà il Messina; per il 15 c'è subito un turno infrasettimanale, il derby col Foggia allo stadio Zaccheria seguito dal match casalingo contro la Gelbison. Allo stadio Mannucci di Pontedera, il 24 settembre, ci sarà la trasferta di fronte al Monterosi.