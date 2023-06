Virtus Francavilla, si lavora per prolungare il prestito di Daniele Solcia

Serie C Girone C

Nella stagione 2023/2024 la Virtus Francavilla punterà molto sul minutaggio under. Per questo motivo la dirigenza al momento si sta concentrando sull'ingaggio dei giovani che andranno a far parte della rosa guidata da Alberto Villa, mentre si avvicina sempre più la formalizzazione dell'accordo per il terzino sinistro classe 1998 Simone Nicoli (reduce dall'esperienza al Prato).

A tal proposito, La Virtus Francavilla sta lavorando per prolungare il prestito di Daniele Solcia: il difensore centrale classe 2001, che appartiene all'Atalanta, era approdato in Puglia, a titolo temporaneo, un anno fa, terminando poi l'annata 2022/2023 con 25 presenze (tra campionato e Coppa Italia Serie C) e 2 gol a referto. Ora la sua avventura potrebbe proseguire, utilizzando la medesima formula: le due società sono in contatto per trovare la quadra decisiva.