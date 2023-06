Virtus Francavilla, vicino l'arrivo di Simone Nicoli. E si cerca un portiere over

Girone C

Simone Nicoli si appresta a diventare il primo rinforzo della Virtus Francavilla per la stagione 2023/2024. I biancazzurri sarebbero infatti vicini a finalizzare l'arrivo del terzino sinistro reduce dall'esperienza biennale al Prato, club del girone D della Serie D, con cui ha totalizzato 73 presenze, 11 gol e 19 assist tra campionato e Coppa Italia Serie D.

Finora il classe 1998 ha militato sempre nella quarta serie vestendo in precedenza le maglie di San Marino Calcio nel 2016/2017, Sammaurese nel 2017/2018, Mezzolara nel 2018/2019 e ancora Sammaurese dal 2019 al 2020. Nicoli è un esterno di dotato di capacità offensive specializzato nel rifornimento di cross per i compagni di squadra; può ricoprire tutti i ruoli della corsia mancina,oltre a quello di terzino. Un elemento di corsa e duttile che potrà esser utile nel 3-5-2 del neotecnico biancazzurro Alberto Villa.

Allo stesso tempo la Virtus Francavilla si sta guardando attorno per la ricerca degli under che andranno a comporre la rosa, visto che il nuovo corso punterà con forza sul minutaggio. Da quel che emerge, in ogni caso, la casella di portiere titolare dovrebbe essere ricoperta da un profilo di esperienza: al momento i nomi sondati risultano top secret.