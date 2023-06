Virtus Francavilla, tutti pazzi per Patierno: il Catania aumenta il pressing

Serie C Girone C

Diciannove gol in trentaquattro partite disputate, senza dimenticare cinque assist serviti ai compagni di squadra. Numeri da top player, da attaccante top di categoria: nella stagione 2022/2023 della Virtus Francavilla è salito in cattedra Cosimo Patierno, che ha proseguito sula falsariga dell'annata precedente (iniziata per lui a gennaio) nella quale aveva segnato nove gol in diciotto presente totali. Ed inevitabilmente il classe 1991 ha attirato l'interesse di diversi club importanti della Serie C, pronti ad intraprendere una vera e propria corsa pur di accapararselo.

Si parla di interesse di Avellino e Benevento, e anche del Monopoli. Tuttavia, la squadra che aumentato il pressing nei confronti della punta è il Catania: i siciliani, appena promossi in Serie C, vogliono costruire una rosa importante per primeggiare e provare il salto in Serie B. Patierno rientrerebbe tra i primi obiettivi per il reparto avanzato, tanto che lo stesso Catania è disposto a mettere sul piatto un'offerta economica importante per concludere l'affare; resta inoltre l'ipotesi di un inserimento di qualche contropartita tecnica da affiancare ad un conguaglio. I dialoghi tra le parti sarebbero già partiti.

Dal canto suo la linea della Virtus Francavilla è sempre la stessa: la dirigenza non vuole lasciar partire facilmente i propri pezzi pregiati, bisogna presentarsi con una proposta irrinunciabile. Urge attendere per vedere se il Catania accontenterà le richieste della formazione della Città degli Imperiali. Intanto l'interesse per Patierno cresce sempre di più.