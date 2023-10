Virtus Francavilla-Sorrento, Cudazzo: "Dobbiamo giocare una partita intelligente"

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla vuole continuare la sua marcia in campionato. Giunti a cinque risultati utili consecutivi, i biancazzurri intendono mettere a referto altri punti in classifica nel match contro il Sorrento, in programma domenica 15 ottobre alla Nuovarredo Arena (calcio d'inizio alle ore 16.15). Una contesa da affrontare con il giusto piglio e l'intensità messa in campo nelle ultime settimane, al netto dell'importanza della stessa in ottica classifica; a presentare la gara alla vigilia sarà il viceallenatore Francesco Cudazzo, che sostituirà lo squalificato Alberto Villa.

Sulla partita: "I ragazzi si sono allenati bene, affrontiamo una squadra che ha una classifica poco veritiera. Nelle prime partite il Sorrento ha affrontato squadre forti, dobbiamo prenderlo con le pinze. La squadra comunque è pronta e ha voglia di far bene. Sanno difendersi bene, ti lasciano poco campo alle spalle e sanno ripartire subito e rapidamente. Dobbiamo fare una gara intelligente, e stare attenti, capire quando andare forte e invece rallentare. L'importante è che la squadra sappia le difficoltà della partita".

Sulle condizioni della squadra: "Questo organico ha dimostrato che a prescindere di chi scende in campo si è fatto trovare pronto, questo è un motivo di orgoglio per l'allenatore. Sotto questo punto di vista non abbiamo invece nessun problema, invece mancheranno Fornito e Nicoli, che stanno continuando i propri percorsi di recupero".