Virtus Francavilla, è giunta l'ufficialità dell'ingaggio di Andrea Risolo

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Risolo. Il centrocampista mesagnese, classe 1996, ritorna in biancazzurro dopo le due parentesi rispettivamente del 2015/2016 in serie D e del 2020 in serie C. Nel corso della sua carriera ha militato tra i professionisti con le maglie di Bisceglie, Virtus Francavilla, Catanzaro e Fidelis Andria, totalizzando oltre 137 presenze, 7 reti e 2 assist in carriera. Il calciatore è già a disposizione di mister Calabro per il pre-raduno alla Nuovarredo Arena.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla