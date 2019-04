Fognini, trionfo a Montecarlo con dedica a Flavia: "Mi sopporta in tutto"

BRINDISI – Il primo pensiero è stato per la moglie, Flavia Pennetta, e la mamma. Fabio Fognini ha dedicato alle donne della sua vita lo storico trionfo al torneo di Montecarlo. Il tennista originario di Sanremo ha battuto in finale con il punteggio di 6-3, 6-4 il serbo Dusan Lajovic, dopo essersi imposto in semifinale sullo spagnolo Nadal. Mai prima di lui un italiano aveva conquistato un torneo masters 1000. L’ultimo azzurro che aveva trionfato nel principato fu Nicola Pietrangeli nel 1968. L’ultimo finalista era sato il suo attuale allenatore, Corrado Barazzutti, nel 1977.

Dopo aver sollevato il trofeo, Fabio non nasconde la sua emozione per una vittoria che lo farà balzare al 12esimo posto del ranking Atp, la sua miglior posizione di sempre. “È un evento straordinario: per me - dichiara ai giornalisti - che sono nato qui vicino vincere è qualcosa di straordinario, a cui ancora non riesco a credere. Ho iniziato l’anno abbastanza male, ma ora ad aprire abbiamo vinto un bel torneo”.

E poi c’è il pensiero per Flavia, campionessa brindisina che di risultati storici se ne intende, visto che è stata la prima italiana a entrare nella top ten del ranking Wta e la prima a vincere lo Us Open. I due si sono sposati nel giugno 2016 presso la Cattedrale di Ostuni. Un anno dopo è nato il piccolo Federico.

“Lo dedico a Flavia – afferma - che mi sopporta in tutto. Sono davvero contento. Per me - prosegue - è un torneo speciale, domani la mia mamma compie gli anni e voglio dedicarlo anche a lei”. Infine un messaggio per il suo avversario: “Eri alla tua prima finale, è sempre dura ma hai un grande team. E il tuo allenatore mi conosce molto bene. Se continui così presto toccherà anche a te”.