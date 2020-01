Ultranovantenne percossa dalla badante: le drammatiche immagini

Il video ripreso dalle telecamere installate dal commissariato di polizia di Ostuni nell'abitazione di un'anziana che subiva maltrattamenti da parte di una badante rumena di 51 anni. La donna è stata arrestata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi. Le indagini sono partite a seguito di una denuncia sporta dal figlio della vittima, preoccupato per i lividi notati sul corpo della madre.