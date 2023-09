Caos sul petrolchimico: "Quadro surreale, necessario l'intervento del Governo"

BRINDISI - La decisione dei vertici LyondellBasell di chiudere uno dei due impianti di Brindisi - il P9T - ha comprensibilmente destabilizzato molti lavoratori e lavoratrici che vi prestano servizio.

Il coordinamento nazionale dell'azienda convocato d'urgenza martedì sera (5 settembre), infatti, ha predisposto la fermata definitiva dell’impianto P9T di Brindisi, per il quale è stata già notificata la procedura di licenziamento collettivo per 47 lavoratori. Secondo i sindacati si rischierebbe un effetto domino capace di portare anche alla chiusura del secondo impianto (il PP2).

Ad esprimersi prima di tutti sul tema, per mezzo di una nota stampa, nella mattinata odierna (7 settembre), ci ha pensato il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli: "Una importante solida multinazionale annuncia a ciel sereno la chiusura di uno stabilimento fin lì altrettanto importante e solido, l’invito a decine di lavoratori a traslocare armi e bagagli in un’altra regione, l’esubero di 47 operai - scrive Matarrelli, che prosegue - Il quadro sarebbe surreale se non fosse accaduto nella realtà. Precisamente a Brindisi, dove la LyondellBasell, tra le maggiori aziende chimiche del Paese, assume unilateralmente una decisione destinata a originare una serie di catastrofiche conseguenze anzitutto ai danni dei lavoratori e delle loro famiglie, ma certamente anche incidendo sull’assetto industriale ed economico del territorio".

"Di fronte ad un rischio di tale entità, è urgente sollecitare l’intervento, anzi la mobilitazione, delle più alte istituzioni democratiche - prosegue il presidente della Provincia - Il Governo per primo, soggetto costituzionalmente deputato ad interdire il meccanismo innescato dalla LyondellBasell. Poi certamente tutti i parlamentari, i consiglieri regionali e i sindaci della provincia, per rendere concreto e visibile, davanti a questa grave emergenza, un fronte univoco di salute pubblica. Io, dal mio canto, ci sono".