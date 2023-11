Giardino ex parco Rimembranza: approvato il progetto finanziato con i fondi del Pnrr

BRINDISI - Dopo aver approvato il progetto di fattibilità economica pari ad un intervento da 1.1 milioni di euro, il Consiglio comunale di Brindisi ha approvato in data odierna il progetto definitivo - finanziato con i fondi del Pnrr - relativo al restauro del giardino ex parco della Rimembranza e dell'area naturalistica lungo il canale Patrì.

Si tratta di un tassello di un ampio progetto di rigenerazione della zona del centro storico compresa fra l’arco di Porta Lecce e il vecchio istituto Marconi, grazie a uno stanziamento totale di 14,8 milioni di euro, sempre tramite il Pnrr.

"Tra i beni oggetto di programmi di rigenerazione urbana vi sono alcune aree di proprietà delle Ferrovie dello Stato che saranno acquisite al fine della realizzazione di questo progetto di riqualificazione urbana, che vale più di 1milione di euro - commenta l'assessore Livia Antonucci, con delega al coordinamento progetti Pnrr - E' quanto mai opportuno cogliere le possibilità per la nostra città di avviare i progetti finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e eesilienza, occasione unica per riqualificare, ammodernare e Rendere più decorosa la città, anche con una rete di progetti che si integrano fra loro. Il comune di brindisi ha in atto ben 40 progetti"