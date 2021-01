"Me contro te" di Gianluca Leuzzi candidato al David di Donatello

CEGLIE MESSAPICA - Il film "Me contro te-la vendetta del Signor S", la cui regia è firmata dal cegliese Gianluca Leuzzi, è candidato al prestigioso David di Donatello 2021 come migliore film italiano. Uscito nelle sale esattamente un anno fa, il 17 gennaio 2020, e interpretato da i famosi youtuber Luì e Sofì, ha fatto registrare dati di presenza e incassi impressionati già nelle prime settimane di proiezione. “Poter partecipare ai David di Donatello, per me, è un sogno che si realizza. Comunque dovesse andare, per me è già una grande vittoria, - è il commento del regista Gianluca Leuzzi, originario di Ceglie Messapica - grazie a tutti quelli che hanno lavorato affinché questo accadesse: La Warner Bros, la Colorado Film, tutta la troupe e soprattutto i due super talenti Luigi Calagna e Sofì Scalia.“ Alla 66esima edizione del p remio David di Donatello", potranno partecipare i film usciti dall'1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2021. È stata dunque spostata di due mesi la tradizionale data del 31 dicembre che segnava il termine ultimo per poter concorrere. Come previsto dai decreti ministeriali del 04 maggio 2020 e dell’11 giugno2020, saranno ammessi al concorso anche i film che, pur previsti in uscita in sala, a causa dell’emergenza Coronavirus sono stati poi distribuiti attraverso piattaforme streaming tra il 23 febbraio e il 15 luglio 2020.