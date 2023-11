Presso l'ex convento Santa Chiara tirocini curriculari per i crediti universitari

BRINDISI - La nostra associazione Yeahjasi Brindisi Aps che gestisce Santa (ex convento di Santa Chiara) di Brindisi Aps annuncia l'attivazione della convenzione con l'Università del Salento per l'accoglienza di richieste di tirocinio curriculari per i crediti universitari. La convenzione consente agli studenti universitari della provincia di Brindisi e non solo di svolgere un tirocinio curriculari presso la struttura, acquisendo crediti formativi e professionali utili al loro percorso di studi.

I tirocini potranno essere svolti all'interno di progetti che riguardano attività creative, artistiche e di intrattenimento Gli studenti interessati a svolgere un tirocinio presso la nostra struttura possono rivolgersi alla segreteria dell'Unisalento o reperire tutte le informazioni presso il sito dedicato ai tirocini (https://tirocini.unisalento.it/elenco-convenzioni)

L'Associazione Yeahjasi Brindisi Aps è un'associazione di promozione sociale che opera nel territorio di Brindisi dal 2018. La mission è promuovere la cultura, l'arte, la musica, eventi artistici, l'educazione, il benessere e la sostenibilità. "L'attivazione di questa convenzione rappresenta un importante passo in avanti per la nostra associazione e per il nostro territorio, che ci permette di offrire ai giovani studenti universitari una concreta opportunità di formazione e crescita professionale. Felici di accogliervi nella nostra famiglia, pronti nel realizzare nuovi progetti"