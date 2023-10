Rimosso il container distrutto dalle mareggiate: "Ma il progetto è risultato valido"

TORCHIAROLO - "In merito ai timori suscitati dalla notizia “il container del progetto di produzione di energia sostenibile diventa un relitto” pubblicata giorno 8 settembre scorso e alle lamentele pubblicate successivamente, ci teniamo a rassicurare voi e i lettori comunicandovi che in data 24-10-2023, il dispositivo Sewat è stato rimosso e il sito è stato rilasciato nelle condizioni originali a dimostrazione del rispetto dell'ambiente che caratterizza il progetto". Lo rende noto la Geco Srl in una nota inviata oggi, mercoledì 25 ottobre.

"Nonostante la breve durata, la sperimentazione, seppure evidenziando delle criticità, ha confermato la validità del progetto che mira alla produzione di energia sostenibile sottraendola all’azione erosiva delle onde del mare, senza produrre Co2 o scorie per uno sviluppo realmente sostenibile. Nel prossimo futuro si spera nell’appoggio di imprenditori che vogliano far tesoro dell’esperienza fatta per riprendere il percorso interrotto e sfruttare l’immenso giacimento energetico che circonda l’Italia che, purtroppo, è continuamente sprecato".

In una precedente nota le Geco Srl aveva spiegato che "l’obiettivo del progetto è produrre energia sostenibile e idrogeno verde sottraendo energia all’azione erosiva delle onde del mare e, nel contempo, proteggere la costa e catturare i rifiuti trasportati dalle onde. Il tutto nel quadro dell’utilizzo del giacimento energetico che circonda l’Italia e della lotta allo spreco di una abbondante risorsa energetica naturale che è costantemente dissipata danneggiando la costa con un riflesso al “marine environment cleaning”.