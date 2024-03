Terremoto sulla costa occidentale della Grecia: scosse avvertite anche nel Brindisino

BRINDISI - Un terremoto di magnitudo 5.8 si è verificato alle 9.12 (8.12 ora italiana) nella costa occidentale del Peloponneso in Grecia. Secondo i dati rilevati da Ingv-Roma si è verificato a una profondità di 33 km. La scossa è stata avvertita nitidamente nel Brindisino, sia in città che in provincia.

