Ancora un incendio "doppio" in città: vanno a fuoco altre due auto

BRINDISI - A distanza di tre giorni, altre due auto vanno a fuoco nella notte nel centro abitato di Brindisi. Questa volta è accaduto in piazza Giacomo Favretto, Sant'Elia. Verso le 3 di oggi, mercoledì 17 aprile 2024, una squadra del comando dei vigili del fuoco del capoluogo adriatico è intervenuta sul posto, insieme agli agenti della sezione volanti.

Il rogo ha interessato, come detto, due auto parcheggiate per strada: si tratta di un'Audi Q2 e di una Fiat Panda, appartenenti a due diversi proprietari. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, che ha distrutto l'Audi, interessando marginalmente la Panda. Gli agenti della sezione volanti stanno indagando per comprendere l'origine del rogo.