Un B&b ed un agriturismo che non esistono: i finanzieri contestano 200mila euro di evasione

OSTUNI - Non avrebbero dichiarato al fisco ricavi per circa 200mila euro mediante il beneficio di vantaggi fiscali, pur non possedendo i requisiti necessari. Questa è la contestazione mossa dalla compagnia di Ostuni della Guardia di Finanza ai proprietari di un un'azienda del settore turistico, operante prima come B&b familiare e poi nelle vesti di agriturismo, con sede nel territorio della Città Bianca.

Le fiamme gialle hanno constatato che, tra il 2018 ed il 2019, l'azienda avrebbe dato alla luce un Bed & breakfast pur non rispettando la relativa legge regionale. Stessa sorte per il lavoro intrapreso nel periodo 2020-2023, quando l'uso dell'immobile adibito all'attività ricettiva è stato cambiato in agriturismo.

Peccato, però, che l'agriturismo a tutti gli effetti non esistesse. Questo perché, secondo la vigente normativa, l'edificio deve essere adiacente ad un terreno ed i titolari devono offrire agli ospiti del cibo di produzione propria.

Prescrizioni che secondo i finanzieri non sarebbero state rispettate dall'azienda ostunese. In questo caso, infatti, il terreno esiste ma a chilometri di distanza dalla Città Bianca, addirittura nella provincia di Bari. Inoltre, dopo i controlli è stata verificata l’assenza dell’utilizzo di derrate alimentari di produzione propria.

A seguito delle destinazioni d'uso delle attività ricettiva, i titolari - dunque - avrebbero percepito vantaggi fiscali relativi alla nascita di un'attività economiche inclusa nell'ottica dell'economia circolare. Un sistema, almeno in partenza, virtuoso ed ideato per potersi rigenerare da solo, garantendo la propria ecosostenibilità nonché valorizzando le peculiarità ambientali delle singole aree.

L'intervento dei finanzieri, alle porte del periodo estivo, fa certamente da monito alle tante attività impegnate nel settore. Chi oltrepassa le regole fa danno a quanti lavorano onestamente, che poi sono sempre la maggioranza.

