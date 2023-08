Tragedia all'interno di un acquapark: bambino di quattro anni annega in una piscina

FASANO - E' morti annegato in una piscina per bambin. Un bambino di quartro anni e mezzo residente a Pezze di Greco, frazione di Fasano, è la vittima di un dramma che si è verificato oggi pomeriggio (venerdì 11 agosto) nell'acquapark Egnazia, situato nel territorio di Monopoli.

Il piccolo intorno alle ore 18 è stato trovato privo di coscienza all'interno di una vasca per bambini. I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarlo e lo hanno condotto in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Seguono aggiornamenti