Auto va a fuoco durante la marcia: paura in superstrada

BRINDISI - Paura in superstrada: l'auto prende fuoco mentre è in marcia. E' accaduto questa mattina (martedì 18 luglio 2023) sulla strada statale 613, all'altezza dello svincolo per Tuturano-Cerano. Un'auto, con più persone a bordo, stava percorrendo la superstrada, da Lecce a Brindisi, quando a un certo punto fumo e fiamme sono stati sprigionati dal veicolo.

Il guidatore ha arrestato la marcia e tutti gli occupanti sono scesi. Immediatamente allertati, i vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno domato prontamente il rogo, che ha prodotto diversi danni al veicolo. Quest'ultimo è stato spostato da un carro attrezzi della ditta Tarantini. Illesi gli occupanti. E' il secondo incendio auto della giornata. Un episodio analogo è accaduto a San Donaci.