Incendio nel carcere, detenuto dà fuoco al materasso

BRINDISI - Incendio nel carcere di Brindisi, un detenuto dà fuoco al materasso. E' accaduto nella notte tra il 3 e il 4 novembre. L'uomo ha appiccato il fuoco, che ha attecchito. Subito la cella è stata invasa dal fumo, che si è esteso per l'area. Dopo l'allarme lanciato, il rogo è stato domato. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il detenuto che ha appiccato l'incendio, di nazionalità tunisina, si stava ferendo con una lametta. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Fortunatamente, non si registrano intossicati dal fumo. E' il secondo episodio in 24 ore che vede come teatro il carcere di Brindisi. Nella mattinata del 3 novembre, infatti, un altro detenuto aveva aggredito con una testata al volto un poliziotto.