Inchiesta sulle forniture alla Marina militare: il Ministero è parte civile

BRINDISI - Il ministero della Difesa si è costituito parte civile in un procedimento che riguarda presunti episodi di turbata libertà degli incanti e altre ipotesi di reato legate alle forniture alla Marina militare. Nell'udienza di oggi (martedì 19 marzo 2024), il gup del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha ammesso la costituzione, presentata dall'avvocatura dello Stato. Sempre oggi, il Ministero ha chiesto di chiamare in causa i responsabili civili. E la gup Nestore ha autorizzato. L'inchiesta è stata coordinata dal pm della locale procura, Raffaele Casto, riguarda 17 persone e due società e inquadra episodi che risalgono al 2015. Il procedimento, ancora nelle fasi preliminari, dovrà fare i conti insomma con la prescrizione.

I reati contestati sono, a vario titolo, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, soppressione di atto pubblico vero, induzione indebita a dare utilità, corruzione per atto contrario a doveri di ufficio e alcuni presunti illeciti amministrativi. Sono coinvolti alcuni militari - anche ufficiali - in servizio presso il comando stazione navale di Brindisi e i rappresentanti legali di alcune imprese locali. Le indagini degli inquirenti si sono focalizzate su alcune commesse, ritenute "aggiustate", in virtù anche di presunti rapporti di conoscenza o amicizia tra le parti. Insomma, per la procura di Brindisi, gli imprenditori avrebbero "comunicato" con i militari che dovevano attuare le procedure inerenti forniture e lavori.

La prossima udienza, sempre davanti alla gup Nestore, è stata fissata per il 7 maggio prossimo. Ci saranno le discussioni. Il collegio difensivo: Antonio Andrisano, Dario Budano, Francesco Cascione, Massimo Manfreda, Riccardo Manfreda, Daniela D'Amuri, Marcello Zizzi, Salvatore Carbone, Michele Vaira, Rosanna Saracino, Adelaide Uva, Ladislao Massari, Alfredo Fortunato, Italo Francesco Campana, Antonio Summa, Francesco Fusco e Nicola Marseglia.