Albero cade nel cortile di una scuola e termina su un'auto parcheggiata

BRINDISI - Sono attualmente in fase di svolgimento (ore 13:20) le operazioni di rimozione di un albero, caduto poco fa, in via Cappuccini. Il fusto è collocato all'interno del cortile della scuola dell'infanzia "Pizzigoni - Metodo Montessori". I rami, come si può vedere dall'immagine presente nell'articolo, sono terminati su un'auto, modello Opel Corsa, parcheggiata in prossimità dell'istituto. Probabilmente, le motivazioni dell'accaduto sono da ascrivere al forte vento presente in città. I vigili del fuoco di Brindisi stanno operando per ripristinare l'area e liberare il veicolo.