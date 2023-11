Un cane "pericoloso" in casa nonostante il divieto: denunciato

BRINDISI - Un cane "feroce" in casa nonostante il divieto. Per questo un pregiudicato brindisino è stato denunciato. La scoperta risale alla serata di sabato 18 novembre. Alcune pattuglie della Sezione volanti della Questura di Brindisi hanno eseguito controlli e perquisizioni nei condomini di via Carducci al quartiere Paradiso a Brindisi, in un appartamento c'era un cane ritenuto "feroce", apparteneva a un pregiudicato a cui è vietato possedere cani "pericolosi". Per lui è scattata la denuncia. Sul posto personale del Servizio veterinario della Asl di Brindisi per gli adempimenti del caso.