I carabinieri di Fasano si preparano al G7: controlli capillari sul territorio

FASANO - Continua la "stretta" dei carabinieri sul territorio fasanese in vista del prossimo G7 a Borgo Egnazia. Ai normali controlli già pianificati, si aggiungono ulteriori dispositivi, previsti anche nel resto del Brindisino. Intanto, tornando a Fasano, nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i militari della locale compagnia, nei giorni scorsi, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Fasano con l’impiego di pattuglie nei luoghi di aggregazione al fine di elevare il livello di sicurezza, nonché mediante controlli preventivi della circolazione stradale con posti di controllo ad "alta visibilità" e cinturazione di aree sensibili, effettuati da pattuglie a saturazione di settore e mobili di zona, senza trascurare le aree rurali.

Nel corso del citato servizio sono state identificate diverse persone, sottoposti a controllo numerosi esercizi pubblici e vari autoveicoli, nonché accertate e contestate alcune violazioni al codice della strada. In tale contesto è stato denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza alcolica. Conseguentemente è stata ritirata la patente di guida e l'autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo. E' stato inoltre segnalato amministrativamente alla Prefettura di Brindisi un uomo per guida in stato di ebbrezza poiché, sottoposto ad alcool test, è risultato positivo con tasso superiore al limite consentito; anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata. E' stato quindi segnalato amministrativamente alla Prefettura di Brindisi un giovane, al quale è stata ritirata la patente di guida poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per uso personale. Infine, è stato denunciato un uomo per appropriazione indebita.

Anche nelle prossime settimane saranno svolti ulteriori servizi, inseriti in una calendarizzazione che permetta di innalzare il livello sicurezza.