Neonata morta durante il parto in casa, la madre ricoverata in ospedale

CISTERNINO - Una neonata è morta nell'immediatezza del parto, avvenuto in casa. E' accaduto nella mattinata di oggi, martedì 5 dicembre 2023, nel comune di Cisternino. La madre, una giovane donna, è stata ricoverata presso l'ospedale Perrino di Brindisi, in seguito a una emorragia post partum. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Molti aspetti della vicenda non sono ancora noti, né stati chiariti.

I sanitari del 118 sono intervenuti presso un'abitazione a Cisternino. Il medico, tramite il centro operativo di Speziale, resosi conto della situazione, è stato messo in contatto con il ginecologo del Perrino. Era in corso una emorragia post partum. La madre è stata stabilizzata sul posto. Successivamente, come da protocolli e linee guida, la donna è stata trasporta al Perrino, ricoverata in Ostetricia e Ginecologia.