Concorso in bancarotta: assolto un commercialista brindisino

BRINDISI – Un’assoluzione e quattro rinvii a giudizio. Questo l’esito dell’udienza preliminare nell’ambito di un procedimento sul fallimento di una srl brindisina che operava nel settore automobilistico. Tutti e cinque gli imputati rispondevano del reato di concorso in bancarotta.

Il commercialista Giovanni Fabio Aiello, di 64 anni, davanti al gup Barbara Nestore, difeso dall’avvocato Massimo Manfreda, ha ottenuto l’assoluzione per un capo di imputazione per non aver commesso il fatto e per gli altri due perché il fatto non sussiste. Il professionista era stato iscritto sul registro degli indagati per il suo ruolo di commissario giudiziale.

Gli altri quattro imputati sono stati rinviati a giudizio. Si tratta dell’amministratore della società e di tre professionisti.