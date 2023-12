FdI, vandalizzata la targa del circolo "Atreju": secondo episodio in pochi mesi

BRINDISI - Nuovo caso di vandalizzazione ai danni del circolo Atreju (Fratelli D'Italia) di Brindisi: ignoti hanno frantumato la targa e tentato di sfondare la porta d'ingresso a calci. E' accaduto nella mattinata di oggi in pieno centro a Brindisi, la sede del circolo si trova un via Piertommaso Santabarbara a poche decine di metri dalla sede della Prefettura. Anche a marzo scorso lo stesso circolo fu preso di mira dai vandali: sempre la targa fu imbrattata con sterco di animale.

Secondo quanto avrebbero riferito alcuni testimoni, i protagonisti dell'episodio di oggi sarebbero due ragazzini che hanno agito con il volto camuffato da un cappuccio. Hanno desistito solo perchè un cittadino si è messo a urlare. Un pieno atto di vandalismo in pieno giorno che non può che essere condannato. Sul posto per i rilievi del caso si è recato personale della Scientifica e della Digos.