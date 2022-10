Forte pioggia: campagne, strade e scantinati allagati nel Brindisino

SAN VITO DEI NORMANNI - Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile a lavoro tra San Vito Dei Normanni, Carovigno e San Michele Salentino a causa degli allagamenti provocati dalle forti piogge che si sono abbattute nella notte nel Brindisino. Presso la sala operativa dei vigili del fuoco dalle ore tre della notte scorsa giungono richieste di intervento per scantinati allagati a causa dell'esondazione delle campagne. Per fortuna al momento non si registrano danni a persone o cose.

Il Comune di San Vito Dei Normanni, in un post su Facebook comunica l'impraticabilità di alcune zone. "A causa delle abbondanti precipitazioni della scorsa notte alcune zone del centro abitato risultano non praticabili in sicurezza. In particolare al momento risulta non transitabile la strada che conduce a Contrada Affarano (prolungamento di via Don Milani, dopo la Compagnia Carabinieri). Il Servizio di Protezione Civile è già operante sul posto e sta provvedendo a transennare l'area. Si invitano i cittadini a rispettare scrupolosamente la segnaletica e comunque ad evitare di transitare in tutti quei punti in cui la comune diligenza lasci intuire che l'accumulo di acqua rende pericoloso l'accesso.