La comunità di San Vito si prepara per l'ultimo saluto a Pasqualina, Maria e Antonio

SAN VITO DEI NORMANNI – La comunità di San Vito dei Normanni si appresta a dare l’ultimo saluto ai tre concittadini morti a seguito del tremendo incidente che si è verificato ieri (mercoledì 20 marzo) sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, all’altezza dell’ex base Usaf. Il pm di turno del tribunale di Brindisi, Pierpaolo Montinaro, ha disposto la restituzione delle salme alle famiglie.

Si tratta della 50enne Pasqualina Prezioso e dei coniugi Maria Epifani, 65 anni, e Antonio Iaia, 75 anni. I funerali della coppia sono stati programmati per le ore 15.30 di domani (venerdì 22 marzo) presso la basilica di Santa Maria della Vittoria, a San Vito dei Normanni.

Una folta rappresentanza dell’Itt Giorgi darà l’ultimo saluto alla professoressa Epifani, che per decenni ha insegnato inglese presso l’istituto tecnico tecnologico situato al rione Casale. La docente è morta a pochi mesi dalla pensione. L’incidente si è verificato mentre la 65 enne (ne avrebbe compiuti 66 il prossimo 25 maggio) rientrava a casa insieme al marito, a bordo di una Opel Corsa. Viaggiava da sola alla guida della sua Toyota Yaris, invece, Pasqualina Prezioso.

La notizia della tragedia è arrivata al "Giorgi" mentre si svolgevano i consigli di classe. Forte lo sgomento fra i colleghi della professoressa e i suoi ragazzi. Addolorati anche i tanti ex studenti che hanno appreso l’inglese grazie a Maria Epifani. Tutti ne parlano bene. Tutti la stimavano per le sue qualità umane e professionali. Decine di “veterani” dell’istituto stanno esprimendo il loro dolore sulla pagina facebook della scuola, dove sono stati postati due messaggi di cordoglio.

Quella di oggi è stata una mattinata difficile per studenti e professori. La scuola ha osservato un minuto di silenzio. Nelle classi seguite dalla professoressa Epifani si è svolto un incontro con lo psicologo Vito Brugnola. Le attività pomeridiane sono state sospese per i prossimi giorni. Due “vecchi” studenti hanno portato un fascio di fiori.Il marito dell’insegnante, Antonio Iaia, era un macellaio in pensione, molto noto in paese. La coppia aveva un figlio.

E poi c’è il dramma che ha colpito la famiglia di Pasqualina Prezioso, che lascia il marito e i figli. Per San Vito dei Normanni il colpo è durissimo.

