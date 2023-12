Furti di auto anche nelle campagne: la preoccupazione dei residenti

OSTUNI - I ladri di auto sono entrati in azione molto dopo il tramonto. Cancelli, anche elettrici, e recinzioni non sono purtroppo serviti a granché. Hanno preso di mira alcune vetture parcheggiate all'esterno delle villette di una contrada in agro di Ostuni, poco distante da altri tre centri abitati: Carovigno, San Michele Salentino e San Vito Dei Normanni. E' una zona sì turistica, ma molte abitazioni sono occupate tutto l'anno. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre si contano almeno due furti d'auto andati a buon fine e uno "abortito", come si vedrà in seguito. Dati certi e statistiche relative a tale periodo ancora non sono disponibili, per ovvie ragioni. Le due denunce sono state elaborate, lette e firmate presso il Commissariato della Città Bianca. A parte questi dettagli, per ricostruire il fenomeno occorre basarsi su alcuni residenti e sulle loro sensazioni. Per altre ovvie ragioni, non vengono indicati i dettagli né dei residenti in questione, né il nome della contrada.

La vittima di uno di questi furti spiega a BrindisiReport qualche dettaglio. Da alcuni movimenti "strani" nei pressi della villetta che occupa nelle ore precedenti al furto, alla sorpresa amara al risveglio. E' rimasto impietrito nel constatare che la propria auto, parcheggiata dal giorno prima all'interno del perimetro della villetta dove abita, era "sparita". I ladri non sono degli sprovveduti, evidentemente. Hanno forzato il cancello elettrico, hanno prelevato e spostato la vettura e infine l'hanno avviata, ovviamente senza le chiavi. L'ipotesi è che l'accensione del mezzo sia avvenuta all'esterno della recinzione, altrimenti il proprietario avrebbe avvertito il rumore del motore.

Ma non è stato l'unico caso nella notte: un altro residente ha condiviso la stessa sorte: auto parcheggiata all'interno del perimetro asporata dai ladri. I due hanno sporto la denuncia al locale Commissariato. Ma quella stessa notte, come detto, si è registrato almeno un terzo tentativo, ma qui i banditi hanno dovuto lasciar perdere, provando anche a entrare all'interno dell'abitazione - lo si ripete: sempre con i padroni di casa presenti - prima di abbandonare il tentativo. In questo caso, il terzo residente non risulta aver sporto denuncia, va detto. Col passaparola del vicinato, l'apprensione cresce. Per quantificare il fenomeno occorrerebbero statische ufficiali, che al momento non ci sono.

E quindi parlare di "allarme", almeno al momento, non è possibile. Certo, le vacanze natalizie sono dietro l'angolo. Certo, il territorio della vicina Carovigno ha passato le stesse pene durante l'estate appena trascorsa (qui il racconto di una turista). Certo, molte villette hanno stipulato contratti con le varie vigilanze. Certo, i furti - non solo di auto - non sono una rarità, tutt'altro (qui la cronaca di due furti sventati un paio di mesi fa sempre in agro di Ostuni). Ecco, se non è allarme, almeno va registrata la preoccupazione dei residenti. E la loro solidarietà. Capita, infatti, che alcune villette siano dotate di impianto di videosorveglianza. E così c'è la possibilità che qualche telecamera abbia ripreso qualche movimento strano, magari aiutando il vicino derubato.

In attesa di dati e statistiche ufficiali, in casi come questi la prevenzione è utile ma, come visto, non sempre basta. Allora quello che conta davvero è collaborare con le forze dell'ordine in ogni circostanza. E fornire tutti gli elementi utili alla conduzione delle relative indagini.