Gdf: 620 auto vendute in nero, concessionaria omette ricavi per 1,4 milioni di euro

BRINDISI - Dal 2018 al 2022 non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi. Il titolare di una concessionaria sita nel Brindisino è finito nei guai per evasione. I controlli a suo carico sono stati eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Brindisi e rientrano in un servizio mirato teso proprio al contrasto dell’evasione fiscale.

L’accurata attività ispettiva, finalizzata a ricostruire il volume d’affari della ditta, è stata particolarmente complessa: il soggetto, negli anni, non ha mai istituito le previste scritture contabili. Secondo quanto emerso avrebbe venduto, complessivamente, 620 autoveicoli in nero con ricavi completamente occultati al Fisco per oltre 1,4 milioni di euro. Le irregolarità sono state segnalate ai competenti Uffici Finanziari per i conseguenti recuperi a tassazione e l’irrogazione delle relative sanzioni.

