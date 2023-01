Vandali in azione nella pista ciclabile: incendiato monopattino

BRINDISI - Singolare intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi in città: nella mattinata di oggi (lunedì 16 gennaio) sono stati chiamati da un cittadino per spegnere un incendio che stava interessando un monopattino. Si tratta dei mezzi a noleggio messi a disposizione dal comune di Brindisi, il cui servizio è stato ampliato di recente.

L'incendio è divampato all'ingresso della pista ciclabile in via Nicola Brandi, a pochi metri dalla caserma. Una squadra si è recata sul posto con estintore e nell'arco di pochi secondi ha spento il rogo. Il danno è limitato alla ruota posteriore. Così come prevede il servizio, il monopattino era incustodito: qualcuno lo aveva parcheggiato in quel punto dopo l'utilizzo. Sul posto uno dei tecnici della ditta che ne detiene l'appalto e una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha eseguito gli accertamenti del caso. Con ogni probabilità si tratta di un atto di vandalismo.