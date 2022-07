Auto fuori strada sulla provinciale: un uomo perde la vita, grave la moglie

CAROVIGNO - Un uomo di 69 anni è deceduto sul colpo in un incidente stradale verificatosi attorno alle 14 di oggi, sabato 23 luglio, sulla strada provinciale che collega Carovigno alla borgata di Serranova. La moglie ha riportato gravi ferite. Da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Carovigno coordinati dal comandante Lorenzo Renna, la Fiat Punto sulla quale viaggiava la coppia è uscita fuori strada all'altezza di una curva già teatro di incidenti (l'ultimo risale al 4 luglio scorso), finendo ribaltata nelle campagne dopo essersi schiantata contro un muretto. L'uomo ha perso la vita sul colpo, la donna è stata portata in codice rosso in ospedale.