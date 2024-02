Ancora un incidente: auto esce di strada e si ribalta nelle campagne

SAN PIETRO VERNOTICO - Dopo il tragico incidente che ha portato via il 20enne Ilio Micello e all'indomani delle parole accorate di don Vincenzo Martella pronunciate al funerale del giovanissimo, un altro grave incidente su una provinciale. Fortunatamente, senza vittime, va subito specificato. Il teatro del sinistro è la provinciale che da San Pietro Vernotico conduce a Brindisi questa volta. Un'auto si è ribaltata, terminando la propria corsa nelle campagne.

E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 febbraio 2024, in agro di San Pietro. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il guidatore ha perso il controllo del mezzo, che è uscito fuori strada. Nella corsa senza controllo due alberi sono stati solo sfiorati. Alla fine l'auto si è cappottata. I due ragazzi che erano a bordo dell'auto, di 22 e 24 anni, sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. Sul posto si sono recati vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

I primi, con una squadra del comando di Brindisi, hanno provveduto a soccorrere i due giovani, grazie alle tecniche di estrinsecazione adottate dal corpo nazionale. I vigili del fuoco hanno dunque tagliato le lamiere e le altre parti in metallo che impedivano l'uscita dei ragazzi. Questi ultimi, messi in salvo, sono stati affidati alle cure dei sanitari. Toccherà ai militari ricostruire la dinamica di questo incidente, che si è concluso senza vittime, per fortuna.