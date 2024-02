Auto capovolta sulla provinciale: coinvolte una mamma e la sua bimba

FRANCAVILLA FONTANA - Un incidente si è verificato nella serata odierna (23 febbraio) sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Sava, nell'agro della Città degli Imperiali.

Coinvolte due persone, una mamma e sua figlia, presenti all'interno di una Ford Ka poi capovolta e finita fuori strada per cause da accertare. Entrambe sono state trasportate dal 118 presso l'ospedale di Brindisi per le cure mediche. Nessun altro veicolo è stato interessato dal sinistro.

La donna - ferita - ora è monitorata dal personale del "Perrino", mentre fortunatamente la bimba è rimasta illesa. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

Serata infernale nel Brindisino. A pochi chilometri di distanza, sulla San Donaci-Tuturano, un giovane di San Pietro Vernotico ha perso la vita a causa di un altro incidente (leggi la notizia).

