Incidente all'incrocio: tre auto coinvolte, anche una dei carabinieri. Quattro feriti

BRINDISI - Tre mezzi coinvolti, tra i quali uno dei carabinieri. E quattro feriti, fortunatamente non gravi: è il bilancio di un altro incidente avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina, sabato 13 aprile 2024. Poco dopo l'alba, si era verificato un altro sinistro, sempre a Brindisi, in un'altra zona. E nella notte, questa volta a Mesagne, un uomo alla guida di una Maserati noleggiata si era schiantato contro il marciapiede, abbattendo un palo.

Tornando all'incidente con tre mezzi coinvolti, è la polizia locale di Brindisi che si sta occupando dei rilievi. E' avvenuto all'incrocio sulla strada che collega l'ospedale Perrino al centro commerciale, sulla strada per Lo Spada. Sul posto si è recato il 118 e c'erano anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. E la ditta Pissta per la bonifica strada. Coinvolte una Toyota Yaris, una Fiat 500 e la Jeep con quattro militari a bordo.

Hanno avuto bisogno di cure la giovane conducente della Yaris, l'uomo alla guida della 500 e due militari. Le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. Da chiarire la dinamica dell'impatto: gli agenti della polizia stradale del capoluogo adriatico sono al lavoro su questo fronte. Come si evince dalle foto pubblicate a corredo di questo articolo, tutti e tre i mezzi hanno riportato seri danni.