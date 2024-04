Incidente tra auto e furgone: superstrada bloccata, tre persone in codice rosso

FRANCAVILLA FONTANA - Nel primo pomeriggio di oggi, 6 aprile, si è verificato un incidente sulla strada statale 7 Taranto-Brindisi in direzione del capoluogo adriatico, nei pressi dell'uscita Francavilla Nord.

L'impatto è avvenuto per motivi da accertare tra un'auto ed un furgone. Dentro la prima c'erano tre persone, due delle quali sarebbero finite in ospedale in codice rosso. Stessa sorte sarebbe toccata al conducente dell'altro veicolo. A causa del sinistro la superstrada è momentaneamente bloccata all'altezza di Francavilla Fontana.

Il personale di Anas è impegnato nella gestione della viabilità, provvisoriamente deviata al chilometro 680, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul posto anche il 118 ed una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Brindisi, che hanno messo in sicurezza i mezzi nonché bonificato gli impianti elettrici e del carburante onde evitare eventuali inneschi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.