Investite mentre andavano a scuola: due studentesse in ospedale

BRINDISI - Sono state centrate in pieno da un'auto, mentre si recavano a scuola. Si sono vissuti momenti apprensione per due studentesse che stamattina (martedì 18 gennaio) sono state investite da un anziano automobilista. E' accaduto in via Nicola Brandi, al rione Casale. Le malcapitate sono andate a finire sul parabrezza della vecchia Fiat 600 condotta dal malcapitato, per poi essere sbalzate sull'asfalto. Entrambe, fortunatamente vigili e coscienti, sono state condotte presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino da personale del 118. Il sinistro è stato rilevato da agenti della Polizia Locale di Brindisi. L'automobilista sarà sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici. Le condizioni delle due studentesse, fortunatamente, non sarebbero gravi.