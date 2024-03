Infiltrazioni dal soffitto: la palestra di Bozzano off limits per le società sportive

BRINDISI – Dal soffitto cadono gocce d’acqua. Per questo sono stati interdetti l’atrio di ingresso e il corridoio di accesso alla palestra del plesso di via Austria, al rione Bozzano, dell’istituto comprensivo “Bozzano – Centro”, che ospita una scuola d’infanzia e una scuola primaria.

Alcuni genitori stamattina hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Al termine del sopralluogo, i pompieri hanno confermato la decisione che già nei giorni scorsi, a scopo precauzionale, era stata adottata dalla dirigente scolastica Maria Luisa Pastorelli. Ossia l’interdizione dell’ingresso in via Austria e del corridoio che conduce alla palestra, oltre ai servizi igienici e agli spogliatoi a servizio della stessa palestra.

Sulle attività scolastiche non vi sarà alcuna ripercussione. L’immobile non presenta alcun problema di tipo strutturale. Con la chiusura dell’accesso in via Austria, alunni, insegnanti e personale scolastico utilizzeranno il varco in viale Gran Bretagna. La palestra sarà invece raggiungibile dal cortile.

Il problema semmai si pone per le società sportive. Queste non potranno accedere in alcun modo al plesso, né da via Austria né da via Gran Bretagna, per gli allenamenti pomeridiani, quando la scuola è chiusa. Palestra, bagni e spogliatoi saranno totalmente off limits per gli atleti, fino a quando non sarà risolto il problema delle infiltrazioni.

Si tratta di una questione più volte segnalata all’ufficio tecnico dal Comune di Brindisi, già a partire dallo scorso anno scolastico. Di recente è stato effettuato un intervento di manutenzione dei pluviali che però non è stato risolutivo. Quando piove (come accaduto nei giorni scorsi) l’acqua tende ad accumularsi sul tetto, per poi andare a finire sul pavimento dell’atrio e del corridoio di collegamento con la palestra. Va ribadito che la sicurezza dell’edificio non è minimamente in discussione. E’ necessario, però, un intervento di manutenzione.

L’amministrazione comunale, da quanto riferito dall'assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta, si è attivata per ripristinare a breve le aree interdette. Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo dei tecnici.

