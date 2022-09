Ladri in azione nel liceo: scatta l'allarme e fuggono. Immortalati dalle telecamere

BRINDISI - Ladri in azione nella sede del Liceo Ettore Palumbo sito in via Achille Grandi a Brindisi. Nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 14 settembre, appena 2 giorni dopo l'avvio delle lezioni, ignoti hanno tentato di rubare nell'istituto scolastico. Per fortuna l'entrata in funzione del sistema di allarme ha evitato conseguenze più gravi. Sul posto nel giro di pochi minuti si è recata una pattuglia dell'istituto di vigilanza Cosmopol e una della Sezione volanti della questura di Brindisi. I malfattori erano riusciti a forzare una delle porte-vetrata che si affacciano nel cortile ma sono dovuti fuggire a mani vuote. La scuola è dotata di impianto di videosorveglianza. La dirigente scolastica, Maria Oliva, ha consegnato i fotogrammi alla polizia per l'identificazione dei responsabili.