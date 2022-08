Ritardi e cancellazioni: il maltempo manda in tilt la circolazione ferroviaria

BRINDISI – L’ondata di maltempo che si è abbattuta oggi (domenica 28 agosto) sulla Puglia ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria sull’asse Bari-Lecce, passando per lo scalo di Brindisi. Alle ore 13.30 il traffico è stato sospeso “per un guasto – comunica Trenitalia - ai sistemi di gestione della circolazione a causa di avverse condizioni meteo a Fasano e tra Ostuni e Monopoli".

Alle ore 19, stando all’ultimo aggiornamento fornito dall’azienda, il traffico risultava ancora fortemente rallentato, con interventi dei tecnici ancora in atto.

Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti per i treni in direzione Lecce e fino a 120 minuti per i treni in direzione Bari.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione del traffico, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 185 minuti

Il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50) oggi termina la corsa a Bari Centrale alle ore 14:10.

I passeggeri diretti a Brindisi e Lecce possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50) oggi è cancellato da Brindisi a Bari Centrale.

I passeggeri in partenza da Brindisi possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 9560, che ne attende l'arrivo.

Il treno FA 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (16:08) oggi termina la corsa a Bari Centrale alle ore 14:31.

I passeggeri diretti a Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FA 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:08) oggi è cancellato da Ostuni a Bari Centrale.

I passeggeri in partenza da Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale, Barletta, Foggia, Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione, Rimini, Bologna Centrale, Ferrara, Rovigo, Padova, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia.

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi termina la corsa a Bari Centrale alle ore 15:16.

Il passeggeri diretti a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Lecce.

Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi termina la corsa a Bari Centrale alle ore 18:58.

Il passeggeri diretti a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Lecce. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Lecce e Bari.

Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50)

• FA 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:08)

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Lecce e Bari.

Allerta meteo per lunedì

Per la giornata di domani (lunedì 29 agosto), intanto, la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per tutta la regione, valida a partire dalle ore 8 e per le successive 12 ore. In questo arco temporale si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati”.

Articolo aggiornato alle ore 19