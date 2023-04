La nave Geo Barents nel porto di Brindisi: si attende per lo sbarco dei migranti

BRINDISI - E' giunta questa mattina (venerdì 7 aprile) nel porto di Brindisi la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. A bordo ci sono 339 migranti, sono stati soccorsi nella notte tra martedì e mercoledì in acque Sar maltesi. A terra, è già pronto il dispositivo di accoglienza, si attende l'attracco della nave e la visita medica a bordo.

Come ha riferito Medici senza Frontiere, i migranti provengono da Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Somalia e Sri Lanka. Ci sono a bordo 24 minori non accompagnati. Nel dettaglio: ci sono otto donne, di cui cinque maggiorenni e tre minorenni, 304 maschi adulti, 27 bambini, di cui 24 non accompagnati. Individuati al momento otto nuclei familiari.

Come detto, prima di scendere ci sarà un primo controllo sanitario a bordo. Successivamente i migranti saranno sottoposti a terra alle procedure di identificazione e a controlli medici più approfonditi. Stando a quanto si apprende nell'immediatezza dello sbarco, a bordo ci sarebbero tre persone con alcune fratture sospette, mentre altri migranti presenterebbero segni di ustioni.