Nubifragio, continuano gli interventi di vigili del fuoco. A San Pietro auto bloccata nel sottopasso

BRINDISI - I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno lavorato per tutta la notte per i danni causati dal nubufragio abbattutosi nella serata di ieri, sabato 21 ottobre, su alcune zone del Brindisino. A San Pietro Vernotico un'auto è rimasta impantanata nel sottopasso di via Lecce, allagato. Alle 2.30 della notte è stata liberata la provinciale che collega Mesagne a San Pietro, bloccata a causa di un grosso albero che ha invaso la carreggiata. L'evento si è verificato attoro alle 21, sul posto personale della Vedetta 2 Mondialpol e carabinieri, i pompieri sono riusciti a evadere la richiesta solo a notte fonda.

Anche in mattinata al 115 sono giunte numerose richieste di intervento. E' tornato il cielo sereno, il peggio è passato e si contano i danni. Le richieste riguardano caduta calcinacci, ascensori allagati, rami pericolanti. Mattinata impegnativa quella di oggi, quindi, nonostante il sole sia tornato a splendere come se nulla fosse successo.

Come già accennato a San Pietro Vernotico un'auto è rimasta impantanata nel sottopasso di via Lecce, allagato come ad ogni forte pioggia a causa del malfunzionamento delle pompe. A bordo c'erano due cacciatori e tre cani che vivono in un paesino del Leccese. Avrebbero ignorato il semaforo rosso che indicava il divieto di accesso, probabilmente non immaginavano a cosa sarebbero andati incontro. L'acqua è arrivata all'altezza dei sedili. Per rimuoverla si è reso necessario l'intervento del carroattrezzi (se ne è occupato il personale della ditta Tarantini). Sul posto carabinieri e agenti della Polizia locale. Per fortuna nessun occupante, tra uomini e animali, ha riportato conseguenze per la salute.