Nuovo attentato incendiario a negozio di materiale elettrico, fiamme spente dai carabinieri

SAN VITO DEI NORMANNI - Nuovo attentato incendiario ai danni di un negozio di materiale elettrico sito a San Vito Dei Normanni. Ignoti hanno cosparso la saracinesca di liquido infiammabile appiccando il fuoco al negozio "Punto Luce", sito sulla via per Carovigno. Le fiamme sono state prontamente spente con l'estintore in dotazione da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della locale compagnia giunti sul posto nell'arco di pochi minuti. All'arrivo dei vigili del fuoco l'incendio era stato domato. Evidente l'azione dolosa. Indagini sono state avviate per fare chiarezza sulla vicenda. Si tratta del secondo attentato incendiario simile ai danni della stessa attività nell'arco di poco più di un anno. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.