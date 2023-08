Offese alla Polizia locale su Facebook: tre persone denunciate per diffamazione aggravata

SAN PIETRO VERNOTICO - Tre persone sono state denunciate per offese alla Polizia locale attraverso Facebook. Si tratta di tre sampietrani e che luglio scorso si sono resi protagonisti di post e commenti ingiuriosi contro "i vigili". Sono accusati di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Il post che ha poi scatenato i commenti con insulti si riferiva al mancato intervento per un incendio che stava divampando in un terreno nell'abitato di San Pietro, secondo l'autore spettava ai vigili urbani provvedere, quando in realtà si tratta di interventi che riguardano i vigili del fuoco. Ma al di là delle competenze, da lì sono partiti i commenti offensivi sul "corpo dei vigili urbani di san pietro", ritenuto, tra le altre cose "inutile". Sono stati dipinti anche "sudditi" e "al servizio del padrone". Dopo le indagini del caso e la convocazione dei tre responsabili presso il comando, diretto dal commissario Luigi Cattolico, è scattata la denuncia per diffamazione a mezzo stampa. Nei giorni scorsi gli atti sono stati depositati presso la procura della Repubblica.