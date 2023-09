L'ultimo saluto a Ivan, morto dopo incidente. Stava andando a firmare il contratto di lavoro

BRINDISI - Oggi (lunedì 24 settembre), alle 10.30, presso la Chiesa della Pietà, sita in via Indipendenza a Brindisi, l'ultimo saluto a Ivan Lenzoni, l'arbitro di basket 49enne, deceduto sabato scorso per le gravi lesioni riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito Dei Normanni.

Da quanto si apprende ha incontrato la morte mentre si stava recando a San Vito per firmare un contratto di lavoro come Oss (operatore socio sanitario) presso una Rsa del posto. L'uomo, oltre a essere noto nel mondo del basket (ultimamente si era legato alla Brindisi Virtus Basket) si occupava di assistenza agli anziani, a domicilio.

L’incidente si è verificato attorno alle ore 14 di sabato. Lenzoni era alla guida della sua Dacia Duster, giunto nei pressi di villa Barone ha perso il controllo del veicolo. La macchina si è scontrata con una pietra miliare sul margine della carreggiata, per poi ribaltarsi.

All'arrivo dei soccorritori era cosciente. Avrebbe egli stesso spiegato la dinamica dell'incidente parlando di un colpo di sonno. E' arrivato vivo anche in ospedale ma poi si è sentito male perdendo conoscenza. Infine il decesso. Lascia l'anziana madre che assisteva amorevolmente e due figli.