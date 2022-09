Operazione "Day by day", droga a Mesagne: abbreviato per 10 imputati

MESAGNE - In dieci hanno optato per il rito abbreviato: sono gli imputati nel processo scaturito dall'operazione "Day by day" della polizia, che ha sgominato una presunta rete di spaccio a Mesagne. Il blitz è avvenuto lunedì 11 aprile 2022, la prossima udienza si terrà il 10 novembre 2022. Abbreviato, dunque, e sconto di un terzo della pena per dieci imputati. Ad aprile sono state arrestate 15 persone (sei in carcere e nove ai domiciliari). Oggi, 15 settembre, il gup Stefania De Angelis del Tribunale di Brindisi ha accolto le richieste per il rito abbreviato. Il pm è Pierpaolo Montinaro della Procura di Brindisi.

L'indagine degli uomini di Giuseppe Massaro e Rita Sverdigliozzi, rispettivamente dirigente del commissariato di Mesagne e dirigente della squadra mobile di Brindisi, ha svelato una intricata rete di spaccio. La cocaina, il cuore degli affari, partiva da Mesagne, veniva stoccata a Brindisi, per poi tornare a Mesagne. O anche a Ostuni. Nelle città veniva spacciata al dettaglio.

Di seguito, gli imputati che hanno optato per il rito abbreviato: Mauro Salvatore Girardo (53 anni, di Mesagne, residente a Levego, in provincia di Belluno); Antonio Carmelo Della Porta (54enne mesagnese); Damiano Gagliardi (51 anni, di Mesagne); Paride Luciano Molfetta (48 anni, di Mesagne); Vito Zullo (47 anni, di Mesagne); Angelo Antonio Molfetta (49 anni, di Manduria ma residente a Mesagne); Luca Rammazzo (32 anni, di Mesagne); Giovanni Loparco (49 anni di Mesagne); Gianfranco Coluccia (46 anni di Mesagne); Angelo Falcone (34 anni di Mesagne).

Il collegio difensivo: Giancarlo Camassa, Massimo Murra, Francesca Conte, Ladislao Massari, Mauro Resta, Danilo Cito, Davide Attilio De Giuseppe, Claudio Ruggiero.