Operazione “Mare sicuro 2023”: oltre mille controlli, 43 sanzioni e 9 illeciti penali

BRINDISI - Oltre 1.000 controlli, 43 sanzioni amministrative elevate, 9 illeciti penali rilevati, 6 sequestri eseguiti, tra cui oltre 200 attrezzature balneari. E' questo un primo bilancio dell'operazione "mare sicuro 2023" operati dalla Capitaneria di porto di Brindisi su tutto il territorio di competenza. Nel fine settimana appena trascorso sono stati effettuati sequestri presso due strutture commerciali autorizzate all’attività di noleggio attrezzature da spiaggia (ombrelloni/lettini) che operano in località Pilone del Comune di Ostuni, all'interno dell'area protetta del “Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”. In particolare sono stati sequestrati 120 lettini e 20 ombrelloni, in quanto si trovavano posizionati senza alcun titolo sulla spiaggia libera.

"Con l’incremento delle presenze turistiche nel mese di agosto, la Guardia costiera di Brindisi ha intensificato l’attività di vigilanza in mare ed a terra lungo tutto il territorio del Compartimento marittimo, onde garantire la libera ed ordinata fruibilità delle spiagge e del mare, nella ferma osservanza dei valori ambientali esistenti. I controlli proseguiranno con maggior sforzo da parte delle donne e degli uomini della Capitaneria di Porto di Brindisi, sotto il coordinamento del capitano di vascello Luigi Amitrano, nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2023” anche questa settimana che precede Ferragosto, dove, infatti, assisteremo ad un picco nelle presenze sulle nostre spiagge e nel numero di imbarcazioni davanti alle nostre coste. Con l’aumentare dei turisti, aumentano anche le violazioni e gli illeciti". Si legge in una nota della Capitaneria.

Il Comandante Amitrano, inoltre, assicura che i controlli continueranno incessantemente per il resto della stagione estiva, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. “Per informazioni il personale della Capitaneria di Porto è sempre disponibile al numero 0831521022 mentre in caso di emergenza è necessario contattare il numero ‘blu’ per le emergenze in mare 1530 attivo 24 ore su 24″.